Lula nos EUA: comitiva tem Guimarães, Cid Gomes e Augusta Brito

O presidente do Brasil abrirá a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). Três cearenses estão na comitiva

Procurado pelo O POVO , Guimarães disse que apesar de estar previsto para acompanhar Lula na ONU, ainda não sabe se de fato irá ou não. A assessoria da senadora Augusta confirmou a presença da parlamentar e a presença de Cid, líder do PDT no Senado, a princípio também é certa.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará o discurso de abertura e participará da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) , em Nova York, na terça-feira, 19. Estão previstos para participar da comitiva o líder do Governo, deputado federal José Guimarães (PT), e os senadores cearenses Augusta Brito (PT) e Cid Gomes (PDT).

Ao todo, 26 parlamentares deverão estar na comitiva de Lula aos Estados Unidos, sendo 16 deputados federais e oito senadores. O presidente da Câmara Arthur Lira (PP), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), foram convidados. Ainda não foi divulgada a lista dos ministros que irão.

Após a abertura da Assembleia Geral da ONU, Lula terá encontro bilateral com o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, na quarta-feira, 20. Os dois participarão do lançamento de uma iniciativa global para promoção do trabalho decente.

Além disso, também estão previstas outras reuniões bilaterais, multilaterais e ministeriais entre os países participantes da cúpula e diversos organismos internacionais.