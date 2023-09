Quem são os três réus do 8/1 condenados até agora pelo STF

As condenações dos réus foram por cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). São eles: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.



Aécio Lúcio Costa e Mateus Lima Lázaro foram condenados a 17 anos de prisão, já o réu Tiago Mathar a 14 anos. Nos três casos, a maioria dos ministros entendeu que eles cometeram tais crimes, exceto Nunes Marques, que não viu ataques contra a democracia.

Quem são os três réus condenados pelo STF

O primeiro réu condenado foi Aécio Lúcio Costa, 51, morador de Diadema em São Paulo. De acordo com a PGR, ele participou da destruição de instalações do Congresso Nacional. Ele já tem um histórico de brigas e confusões por causa de política no prédio onde mora, inclusive com vizinhos o acusando de proferir ameaças.

O segundo julgado foi Thiago Mathar, 43, de São José do Ribeirão Preto, também em São Paulo. Ele atuou na depredação do Palácio do Planalto e foi condenado a 14 anos de prisão, além de pagar uma multa de R$ 30 milhões, juntamente aos outros condenados, pelos prejuízos causados.

E o terceiro foi Matheus Lima, preso após deixar o Congresso, quando estava se dirigindo para a área central de Brasília. Ele terá uma pena de 17 anos em regime inicial fechado pelas suas participações em atos golpistas, e chegou a defender "quebrar tudo" para "o Exército entrar".