Aos 34 anos, André Fufuca será o ministro mais jovem do governo

O recém anunciado ministro do Esporte, André Fufuca, será o integrante mais jovem do primeiro escalão do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele completou 34 anos em 27 de agosto.

Juscelino Filho (Comunicações), 38 anos, e Anielle Franco (Igualdade Racial), de 39 anos, vêm em seguida no ranking de juventude.

O quarto é o também recém-anunciado Silvio Costa Filho, de 41 anos. Ele assumirá a pasta dos Portos e Aeroportos.