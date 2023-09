MST do Ceará permanecerá em propriedade da União até o fim das negociações

Grupo do MST ocupando terras do governo do Ceará, em Santana do Cariri Crédito: Reprodução/ MST do Ceará

Após reunião com o superintendente do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), José Alfredo, na tarde desta segunda-feira, 11, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), afirmaram que continuarão ocupando a propriedade do Governo Federal, em Santana do Cariri, até o fim das negociações. "Essa ocupações só se resolvem quando (o território) é desapropriado e destinado para fins de reforma Agrária, às vezes leva anos. No Ceará, temos acampamentos com 12, 14 anos", explicou a assessoria do MST no Ceará. O encontro ocorreu após membros do movimento ocuparem o Sítio Ventura, de 380 hectares, no distrito de Brejo Grande, município de Santana do Cariri, a 500 km de Fortaleza. A ação conta com a participação de 85 trabalhadores rurais residentes da região.



De acordo com o superintendente, José Alfredo, ficou acordado na reunião que uma equipe do Idace realizará nos próximos dias, uma vistoria exploratória na região. Além disso, ele informou que existe a possibilidade de que área ocupada seja fornecida aos trabalhadores, uma vez que não está cumprindo a função social. "Nós temos duas situações que estão sendo analisadas. Evidentemente que uma possibilidade é a sessão dessa área para o movimento, já que a colônia agrícola está completamente desativada. Nesse sentido, há tratativas com a própria Secretaria de Articulação Política do governo para isso", seguiu. "E a outra possibilidade é que sejam adquiridos imóveis na região, para assentar essas famílias de sem-terra. A última notícia que nós tivemos era de que seria em torno de 60 famílias, famílias em busca de terra para trabalhar e para produzir". Para firmar as negociações, uma equipe do Grupo de Trabalho Institucional de Conflitos Agrários realizará o cadastro desses trabalhadores para "compreender de onde vêm essas famílias e qual o desejo delas", bem como a averiguação para concluir se as terras podem ou não ser assentadas. Para além disso, Alfredo acrescentou que a Secretaria de Articulação Política, junto ao Idace, pretende buscar alternativas para mediar o conflito. Ele mencionou como uma das estratégias, a busca por outros imóveis que possam vir a ser adquiridos pelo governo para assentar as famílias do sem-terras.

"O Idace também trabalha no apoio à Reforma Agrária, evidentemente que pode haver desapropriação, e será pelo Incra, mas também pode haver aquisição de terras, compra de terras, desde que os imóveis pelo menos de 15 módulos fiscais", afirmou o superintendente.

Conforme a Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Semace), até 15 módulos fiscais, o processo fica a cargo do Idace. Contudo, se a propriedade ultrapassasse este número, o processo ficaria sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), uma vez que seria configurada como latifúndio. (Confira a tabela completa na íntegra). A coordenação do MST informou que, caso a área ocupada não possa ser desapropriada, "o governo, por meio do Idace, deve mapear a fazenda e realizar uma vistoria com o aval dos proprietários e, posteriormente, destinar a terra à Reforma Agrária". Em nota, a Secretária de Desenvolvimento Agrário (SDA) informou que as terras pertencem ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), do Governo Federal.

"Conforme certidão obtida junto ao cartório de registro de imóveis da cidade, datada de 2018, a área, com um total de 380 hectares, foi cedida no ano de 1954 pela Prefeitura de Santana do Cariri à então “Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério da Agricultura”. Cabe, portanto, ao Mapa o posicionamento sobre a situação do imóvel em questão", informa o texto. "Com o objetivo de colaborar com a solução do impasse junto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), após reunião ocorrida nesta segunda (11), o Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), órgão vinculado à SDA, ficou encarregado de proceder o levantamento e avaliação de outras áreas indicadas pelos movimento na região para eventual aquisição com fins de desapropriação pelo Governo do Estado. Além disso, o assunto será objeto de discussão pelo Grupo de Trabalho Institucional de Conflitos Agrários, iniciativa que tem por objetivo mediar os conflitos fundiários urbanos e rurais do Ceará", completou a pasta. A ocupação no município de Santana do Cariri Na manhã dessa segunda-feira, 11, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Ceará ocuparam uma fazenda no distrito de Brejo Grande, município de Santana do Cariri, a 500 km de Fortaleza. A ação contou com a participação de 85 trabalhadores rurais residentes da região.