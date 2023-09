Tebet diz que bancada feminina pode contar com ministras mulheres em reforma eleitoral

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, voltou a fazer críticas nesta terça-feira, 12, a projetos discutidos no Legislativo que flexibilizam cotas eleitorais, que afetam em especial as candidaturas de mulheres e negros. Em entrevista à GloboNews, Tebet afirmou que a bancada feminina pode contar com o apoio da sociedade e das ministras do governo Lula para impedir retrocessos nesse sentido - apesar de considerar que, ao falar do tema, estava se "despindo da veste de ministra do Planejamento".

A ministra ainda comentou sobre o embarque oficial do PP e do Republicanos no corpo ministerial do governo Lula, e disse acreditar que os partidos trarão os votos suficientes para a gestão aprovar suas reformas no Congresso. "Conheço os partidos relativamente bem, eles vêm não só com seus ministros, mas com boa parte de suas bancadas (...) Quando ele (Lula) busca partidos aliados para compor base é pra mostrar que é a hora de trabalharmos com todos a favor do Brasil", disse Tebet.