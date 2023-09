O POVO News: Após delação de Mauro Cid, Bolsonaro se interna e faz apelo

A edição também comenta sobre as enchentes no Rio Grande do Sul e o retorno de Lula da Índia

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 11. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre a homologação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid , e sobre a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para tratar de uma hérnia de hiato . Nas suas redes sociais, Bolsonaro afirmou: "As três pequenas frases que eu mais ouço quando estou no meio do povo: ‘não desista’; ‘Deus te abençoe’ e ‘estamos orando por você".

A edição comenta sobre as fortes chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde a última segunda-feira (4), após passagem de um ciclone extratropical. De acordo com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o Governo Federal fornecerá cerca de R$ 741 milhões para auxiliar o estado.

Dentro deste mesmo contexto, a edição comenta sobre a decisão da Advogacia-Geral da União (AGU) em investigar as falas do jornalista Alexandre Garcia sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. O jornalista sugeriu, na última sexta-feira, 8, durante o programa "Oeste Sem Filtro", que a tragédia era culpa do governo.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o retorno do petista ao Brasil após assumir a presidência do G-20, na Índia. Além disso, a edição comenta sobre o posicionamento de Lula a respeito da delação premiada de Mauro Cid. De acordo com o presidente, Bolsonaro está "altamente comprometido" nas investigações.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO