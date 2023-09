Lula deve indicar nome do próximo PGR ainda nesta semana; veja os favoritos

O presidente irá se reunir com os cotados para o cargo quando retornar o Brasil após viagem do G20

É previsto que o presidente se reúna com os nomes cotados para para substituir Augusto Aras , que termina o mandato em duas semanas. As conversas deverá se dar entre terça-feira, 12, e quarta-feira, 13, para então anunciar a sua indicação na quinta-feira, 14.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna ao Brasil nesta segunda-feira, 11, e já com a possibilidade de indicar o próximo nome para a Procuradoria-Geral da República (PGR) . De acordo com auxiliares presidenciais, ele deve se encontrar com os cotados ao cargo.

Confira quem são os favoritos para serem indicados por Lula para o comando da PGR:

Paulo Gonet é vice-procurador-geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele conta com o apoio de nomes do Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.

Antônio Carlos Bigonha vem ganhando força com Lula nos últimos dias. O subprocurador é o nome preferido por aliados do presidente como José Dirceu, os advogados Kakay e Antonio Carlos de Almeida Castro. Bigonha é o nome mais próximo de estar alinhado com o PT e a esquerda.

Mário Bonságlia é o candidato que figura na lista tríplice enviada pelo Ministério Público, mas Lula não prometeu considerar a sua indicação pelo nome enviado pelo órgão. Ele atualmente atua como subprocurador-geral da República.