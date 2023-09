Lula, Ciro, Bolsonaro, Camilo e Cid: quem os caciques apoiarão em 2024 — Jogo Político #252

Cid Gomes, Camilo Santana, Lula e Ciro Gomes, em 2016 Crédito: Heinrich Aikawa/Instituto Lula

O cenário eleitoral de 2024 em Fortaleza se afunila, com várias pré-candidaturas postas, e com apoios importantes. O episódio #252 do podcast Jogo Político analisa a posição dos principais caciques da política estadual e nacional e a influência que terão na disputa. Ciro Gomes (PDT) já declarou apoio à reeleição de José Sarto (PDT), mas está recluso. Há ainda vozes no partido que não descartam Roberto Cláudio (PDT) como candidato. O senador Cid Gomes é o presidente estadual do PDT, mas não tem se entendido com o grupo do prefeito. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Acompanhe ao vivo: