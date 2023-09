Entenda quais serão as funções de Lula como presidente do G20

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu o martelo das mãos do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em gesto que simboliza a passagem da presidência simbólica do bloco G20. O momento aconteceu no último domingo, 10, na 18° Cúpula de Chefes de Governo e Estado do grupo.

Embora Lula só vá assumir o cargo no início de dezembro deste ano, o gesto representou o encerramento de Modi na presidência do bloco. O lema brasileiro enquanto cabeça do G20 é "Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável".