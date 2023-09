Desigualdade será tema principal das discussões da Cúpula do G20 em 2024, afirma Lula

"É muita responsabilidade para o Brasil fazer o G20. Todo mundo sabe que vamos colocar a questão da desigualdade como peça principal da nossa discussão", afirmou Lula, durante entrevista coletiva em Nova Délhi, que sediou a Cúpula do G20, no fim de semana. "É preciso de uma vez por toda que a gente tente levar em conta e criar uma certa indignação nos dirigentes com relação à desigualdade, à desigualdade de gênero, de raça, de educação, de saúde, de comida. Ou seja, o mundo está mundo desigual: nós temos poucos com muito, e muitos com muito pouco", disse o presidente, antes de retornar ao Brasil.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 11, que a desigualdade será o tema principal das discussões da Cúpula do G20 do ano que vem, que será realizada no Brasil. Assuntos como a transição energética e a reforma das instituições multilaterais também devem ter destaque na reunião.

O presidente voltou a defender a reforma das instituições multilaterais. Para Lula, os países em desenvolvimento devem ter a possibilidade de dirigir o Banco Mundial e o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) deve ser modificado. "É preciso mudar a geografia que está colocada lá, que é de 1945, e colocar uma geografia de 2024."

Em relação à Cúpula deste ano, Lula reiterou que a aliança lançada por Brasil, Estados Unidos e Índia para a produção e a promoção de biocombustíveis foi "outro avanço importante".

Guerra na Ucrânia

O presidente do Brasil destacou que a condenação da guerra da Ucrânia pelos países da União Europeia que participaram da Cúpula do G20 na Índia, no fim de semana, foi um dos destaques positivos do encontro. "Conseguir com que toda a União Europeia assinasse um documento colocando a paz na ordem do dia é um avanço considerado importante", disse.

Lula reiterou que a solução para a guerra é "tentar trabalhar pela paz". "Acho que todo mundo está pegando consciência que essa guerra está cansando a humanidade, já está cansando as pessoas, muito mais os refugiados ucranianos, russos, pessoas que a gente não vai conseguir trazer de volta", afirmou.

O texto final do G20, divulgado no sábado, 9, não condena a Rússia pela invasão da Ucrânia, mas se opõe ao "uso de força contra a integridade territorial, a soberania e a integridade de qualquer Estado". A redação do comunicado agradou à delegação russa.