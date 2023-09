G20: Lula dá uma muda de Jacarandá a Modi em último dia de cúpula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu hoje uma muda de Jacarandá ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. A oferta foi feita pouco antes do início da terceira sessão da cúpula de líderes do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20), que ocorre neste fim de semana, em Nova Délhi. O Jacarandá é conhecido por ser uma árvore ornamental e costuma ter flores em cachos em tons de lilás e azul.

A imprensa não pôde acompanhar o momento, mas o Palácio do Planalto fez questão de circular as fotos da entrega. O tema sustentabilidade tem sido recorrente nas participações do governo brasileiro no exterior e o Brasil quer se tornar uma vitrine e um modelo no assunto para o mundo.

Antes de embarcar para a Índia, viralizou na internet um vídeo do presidente comendo jabuticaba de um pé plantado pelo próprio chefe do Executivo quando estava no segundo mandato. "Quem planta, colhe", disse o presidente na gravação que foi publicada pela primeira-dama Janja Lula da Silva, após assistirem ao desfile de 7 de Setembro.