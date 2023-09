Covid: eleitores de Lula tomaram 38% a mais de doses de vacina do que os de Bolsonaro

Vacinação da segunda dose contra a covid-19 em crianças de até 5 anos fica abaixo dos 12% em todo o país Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Dados do Centro de Estudos Sou Ciência, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em parceria com o Instituto Ideia, indicam que os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tomaram 58 milhões de doses a menos de vacinas contra a Covid-19 em comparação aos que votaram no presidente Lula (PT). Os números mostram que os eleitores do petista receberam 38% a mais de doses do imunizante contra a Covid-19 que os eleitores de Bolsonaro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os indicativos comprovam a diferença da adesão a outras campanhas vacinais, como o sarampo, poliomielite e influenza, por lulistas e bolsonaristas: 83% e 64%, respectivamente.

No que se refere à vacinação infantil contra a Covid-19, o número cresce; 76% dos eleitores de Lula são favoráveis e 39% dos eleitores de Bolsonaro concordam. A confiabilidade nas vacinas entre os eleitores sinalizam uma disparidade, uma vez que, 38,4% do total dos eleitores bolsonaristas concordam que “as vacinas são amplamente testadas e têm eficácia comprovada”, contra os 75% dos eleitores de Lula. Cerca de 13% dos eleitores de Bolsonaro informaram que tomavam vacinas habitualmente, no entanto, deixaram de fazê-lo durante a pandemia de Covid-19. Os dados integram a “Pesquisa de Opinião Covid-19, Vacina e Justiça”, que ouviu 1.295 entrevistados, por meio de telefone celular, de todos os estados do país, com idade igual ou superior a 18 anos. A apuração foi realizada entre os dias 5 e 10 julho, com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 3%. A diferença de eleitores dos dois candidatos que afirmaram ter tomado pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 é de seis pontos: 97% dos eleitores de Lula e 91% dos eleitores de Bolsonaro. No entanto, há diferenças perceptíveis na medida em que o esquema vacinal avançou. Entre os lulistas, 24% tomaram a quarta dose, entre os bolsonaristas, 14%. Na bivalente (quinta dose) foram 28% e 11%, respectivamente.

Ao longo do período eleitoral, o engajamento dos bolsonaristas diminuiu, haja vista que a polarização política limitou o acesso à bivalente. Na relação dos dados da pesquisa (respondentes que afirmaram ter tomado ao menos uma dose) com o número de votos no segundo turno do pleito de outubro do ano passado, os eleitores de Lula tomaram cerca de 212 milhões de dose dos imunizantes contra a Covid-19; os de Bolsonaro, 154 milhões – diferença de 58 milhões de doses, ou 38% a mais de doses tomadas pelos eleitores do atual presidente da república.

Dentre os entrevistados que desistiram de completar o esquema vacinal, as principais justificativas foram: por achar que uma ou duas doses eram suficientes (15% lulistas; 22% bolsonaristas); deixaram de confiar no imunizante (10%; 25%) e outros alegaram que tiveram medo dos efeitos colaterais (19% e 28%).