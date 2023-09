AGU investigará falas de Alexandre Garcia sobre tragédia no Rio Grande do Sul

A Advocacia-Geral da União (AGU) irá investigar o jornalista Alexandre Garcia por falas falsas sobre as chuvas e a atual situação no Rio Grande do Sul. Jorge Messias, que comanda a instituição, fez o anúncio da medida no domingo, 10, e afirmou que irá buscar responsabilização.

Alexandre Garcia disse no programa “Oeste Sem Filtro”, da Revista Oeste, na última sexta-feira, 8, que a causa dos desastres seria por uma construção mal feita do governo petista, desrespeitando medidas ambientais, sendo preciso, segundo ele, realizar uma investigação.

"No governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, 3 represas pequenas, que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada”, declarou na ocasião.



Tragédia no Rio Grande do Sul

O governo do Rio Grande do Sul atualizou, no fim do domingo (10), para 46 a quantidade de pessoas mortas em decorrência das chuvas e inundações que atingem o estado desde a última segunda-feira, 4. 46 pessoas estão desaparecidas.

O número de pessoas desabrigadas chegou para mais de 25 mil nos 93 municípios afetados pelas chuvas. Ao todo, cerca de 340 mil pessoas foram atingidas pela atual situação.