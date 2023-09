Bolsonaro incorporou indevidamente 128 presentes a acervo pessoal, diz TCU

Tribunal de Contas identificou 111 itens que não se enquadram no critério de item personalíssimo. Outros 17 itens têm alto valor comercial e deveriam estar no acervo público

Pelo menos 128 presentes de autoridades internacionais dados ao então presidente Jair Bolsonaro (PL) foram registrados no acervo privado do ex-mandatário de forma indevida segundo levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União. A informação é da CNN.

Auditores do órgão teriam identificado 111 itens que não se enquadram no critério de item personalíssimo, quando é permitido ao presidente ficar com um item. Outros 17 itens têm valor comercial muito elevado e, portanto, devem ser do acervo público. Ao menos 11 itens sequer teriam sido contabilizados segundo técnicos do TCU, aponta a reportagem.