Lula fala em união e usa pronunciamento de 7 de Setembro para promover seu governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o pronunciamento em rede nacional para pregar união e também para promover seu governo. O gancho da fala foi a comemoração do Dia da Independência, que será nesta quinta-feira, 7.

Lula abriu o pronunciamento dizendo que o Brasil não cresce tanto desde 2010, e que isso se traduz em melhores salários. Segundo ele, comércio e indústria estão "contratando mais e mais trabalhadores".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O petista busca aumentar sua popularidade com o momento econômico acima das expectativas do mercado. Ele mencionou o projeto de igualdade salarial entre homens e mulheres, que já foi sancionado, baixa na inflação e negociação de dívidas - sem citar nominalmente o Desenrola, projeto do governo para área.