AGU vai criar força-tarefa para reparar danos da Lava Jato a Lula

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli invalidar as provas do acordo da Odebrecht na Lava Jato, a Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou que criará força-tarefa para apurar desvios de agentes públicos e reparar eventuais danos causados pela operação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O advogado-geral da União, Jorge Messias, cotado para assumir a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo, disse em nota que a medida cumpre decisão de Toffoli. "Uma vez reconhecidos os danos causados, os desvios funcionais serão apurados, tudo nos exatos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal".

Na decisão, proferida na manhã desta quarta-feira, 6, Toffoli afirmou que a prisão de Lula foi "um dos maiores erros judiciários da história" do Brasil, uma "armação fruto de um projeto de poder" e o "ovo da serpente" de ataques antidemocráticos.