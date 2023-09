Lula diz que fêmur dói 'sentado, de pé e deitado' e confirma cirurgia no fim de setembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que irá realizar no final de setembro cirurgia no quadril para tratar de uma dor crônica que, segundo ele, acomete a cabeça do fêmur. Conforme mostrou a reportagem ontem, 31, a data prevista para o procedimento é 29 de setembro.

"Eu, desde o ano passado, tenho um problema na cabeça do fêmur. Desde o ano passado, estou sendo instigado a fazer uma cirurgia no quadril. E eu não quis fazer. Primeiro, porque vieram as eleições, estava em campanha, não ia fazer. Depois eu ganhei e falei, Não posso parar agora e ir para o hospital, eu preciso governar esse País e recuperar tudo o que eles destruíram. E agora eu não posso parar enquanto eu não viajar", comentou o presidente, em cerimônia em Luís Gomes (RN), onde visitou as obras do Túnel Major Salles no Ramal do Apodi, uma estrutura para distribuição de água, nesta sexta-feira, 1º.

De acordo com Lula, a última viagem internacional que fará antes da cirurgia será para participar da 78ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York, entre 18 e 21 de setembro. No percurso, o petista irá parar em Cuba. Na volta ao Brasil, ele contou que irá receber o presidente do Vietnã, Võ Van Thuong, no dia 26.