Caso das joias: Bolsonaro e Michelle frustram estratégia da PF e pedem acesso a depoimentos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediram nesta sexta-feira, 1º, acesso imediato aos depoimentos prestados Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 31, no caso das joias.

O tenente-coronel Mauro Cid, o advogado Frederick Wassef e o tenente Osmar Crivelatti foram ouvidos por horas pelos investigadores sobre o esquema de desvio de presentes diplomáticos.

"Diante do significativa progresso nas investigações, notadamente com a obtenção de depoimentos cruciais ocorridos ontem, requer-se a autorização para a atualização dos autos, permitindo o acesso integral aos termos de declarações relativos às oitivas realizadas em 31 de agosto de 2023", diz um trecho do pedido da defesa.