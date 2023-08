PF prende general em operação que mira extorsão a garimpeiros

Era manhã da última terça-feira quando os federais bateram na porta do então secretário de Segurança Pública do Amazonas, Carlos Alberto Mansur. Queriam revistar o lugar, sob a suspeita de que ali poderiam encontrar provas de extorsões a garimpeiros ilegais de ouro e outros metais preciosos no Estado. Também procuravam armas, dinheiro e documentos. O trabalho dos policiais seria concluído horas depois com a prisão do secretário em razão de os agentes terem achado uma arma ilegal no imóvel. Tudo poderia estar restrito à miséria da Segurança Pública do País, que já viu integrantes de suas cúpulas encarcerados ou acusados de crimes em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo e em outros Estados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A novidade neste caso é que Mansur não era um secretário qualquer. Ele é um general de três-estrelas, um oficial que escolheu a Arma da Artilharia quando estava na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e que saiu aspirante em 1983. Trata-se, portanto, de um oficial-general contemporâneo de academia de todo o Alto-Comando do Exército.

O caminho de Mansur, um paranaense que, segundo um colega, fez uma carreira que se caracterizava pela discrição e pela ponderação - uma "carreira bastante correta" - para essa situação começou depois de ele ter ocupado o comando da 12.ª Região Militar, com sede em Manaus. Desde então, estabeleceu raízes no Estado. E em seu mundo político. Em 2021, após passar à reserva, foi convidado a assumir a pasta de Segurança. O Amazonas vivia o avanço do garimpo ilegal, do esbulho de terras da União por grileiros e era infestado por quadrilhas que extraíam ilegalmente madeira para exportação. A população tinha na memória os massacres da disputa entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a Família do Norte (FDN) pelo domínio da rota do Rio Solimões de escoamento de cocaína para a Europa e para os Estados Unidos. América Latina A chegada de Mansur ocorreu depois que a presença de militares - a título institucional - no combate ao crime organizado na América Latina já havia se tornado comum, após a redemocratização da região, entre os anos 1980 e 1990. O engajamento deles na chamada guerra às drogas financiada por Washington após o fracasso das polícias locais provocou distorções que levaram à contaminação de instituições, como no caso do México, em que oficiais de forças especiais estiveram por trás da criação do Cartel Los Zetas. Também provocaram situações constrangedoras, como a prisão do general Salvador Cienfuegos, ex-ministro da Defesa do México, em 15 de outubro de 2020, em Los Angeles. O homem que dizia não ter estudado para perseguir delinquentes comandara a guerra às drogas do outro lado da fronteira americana entre 2012 e 2018, durante a gestão do presidente Enrique Peña Nieto. A prisão de Cienfuegos provocou uma crise diplomática que terminou em 2021 com a retirada das acusações contra o general, cujo caso era analisado pela mesma Corte de Nova York que condenara Joaquín "El Chapo" Guzmán, o chefe do cartel de Sinaloa.

No Amazonas, as investigações sobre o general Mansur começaram com a verificação de informações de que seu filho Victor Mansur estaria envolvido em roubos de carregamento de ouro e pagamentos de propinas. Contra ele, o Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Amazonas, conseguiu a expedição de um mandado de prisão, cumprido na tarde de anteontem. Liberado É possível que o general Mansur não tenha avaliado corretamente os riscos de assumir uma posição na Secretaria de Segurança Pública sem ter uma equipe em quem pudesse confiar. Mas a decisão do governador Wilson Lima (União Brasil) de demitir o subordinado na noite de anteontem pode dar ideia do tamanho do estrago feito pelos promotores e pelos agentes federais. Preso, o general pagou fiança e foi posto em liberdade. As defesas dos citados não foram localizadas. O governo do Amazonas disse colaborar com as investigações (mais informações nesta página).

A Operação Comboio ganhou esse nome porque, segundo os investigadores, integrantes da pasta de Segurança Pública do Amazonas utilizavam viaturas da secretaria durante as diligências para a prática dos crimes. Os veículos seguiam organizados em comboios, sob a guarda de uma escolta. Governo exonerou secretário para evitar 'interferência' O general do Exército Carlos Alberto Mansur foi exonerado do cargo de secretário de Segurança Pública do Amazonas nesta terça, 29, no mesmo dia da operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Amazonas que investiga suspeita de crimes de corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro envolvendo a cúpula da Segurança Pública do Estado.