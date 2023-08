Morre o ex-presidente da Assembleia Antônio Câmara, o homem que deu trabalho a Tasso

Morreu nesta quinta-feira, 24, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Antônio Câmara, aos 85 anos. Ele presidiu a Assembleia Constituinte de 1989, que elaborou a atual constituição do Estado. Foi também o presidente do Poder Legislativo quando Tasso Jereissati (PSDB) assumiu o governo pela primeira vez. A relação entre ambos foi marcada pelos atritos e turbulências, que passaram pelo então líder do governo, Ciro Gomes.

Líder político em Tauá, Câmara teve cinco mandatos consecutivos, de 1975 a 1995. Além de presidir a Assembleia, foi líder do governo e da oposição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trajetória

Nasceu em 4 de abril de 1938. É filho de magistrado e pertence a família de tradição política na região. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), funcionário público concursado, trabalhou no Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), atual INSS, e na Advocacia Geral da União. Teve um filho e quatro enteadas em dois casamentos.