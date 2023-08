Greve de prefeitos: 13 cidades cearenses não aderiram ao movimento

Na manhã desta quarta, cerca de 80 prefeitos cearenses estiveram reunidos no prédio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para contestar a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Mais de 170 prefeituras do Ceará aderiram ao ato de paralisação dos serviços não essenciais à população nesta quarta-feira, 30. No entanto, 13 cidades do Estado não adotaram à manifestação. Na manhã desta quarta, cerca de 80 prefeitos cearenses estiveram reunidos no prédio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para contestar a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cidades que não aderiram à paralisação

1. Acarape

2. Cariús

3. Fortaleza

4. Horizonte

5. Ipueiras

6. Itapipoca

7. Morrinhos



8. Nova Russas



9. Parambu



10. Sobral



11. Ubajara



12. Santana do Acaraú



13. Meruoca

Conforme a Associação das Prefeituras do Estado do Ceará (Aprece), está sendo decretado ponto facultativo nos órgãos e entidades da Administração Pública municipal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. No entanto, os municípios devem seguir a orientação de manter em funcionamento serviços essenciais para a população. Veja abaixo.