Desvios de conduta no Exército serão 'repudiados', diz comandante

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou que "desvios de conduta" serão "repudiados e corrigidos" pela instituição, durante as comemorações do Dia do Soldado nesta sexta-feira, 25. A declaração do general ocorre no momento em que militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) são investigados por um esquema de comércio ilegal de joias, que foram omitidas do acervo da Presidência e vendidas no exterior.

O Dia do Soldado celebra o aniversário de Luís Alves de Lima e Silva, conhecido como Duque de Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro. Ao falar sobre a trajetória de Caxias, Paiva afirmou que "desvios de conduta" não estão de acordo com a postura esperada dos militares, e que a confiança dos brasileiros nas Forças Armadas foi conquistada graças ao cumprimento da Constituição e ao respeito aos "princípios éticos e valores morais".

"Meus comandados, guiados pelo espírito de servir à Pátria, vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos a exemplo do que sempre fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro", disse Paiva. No evento, estavam presentes o presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.