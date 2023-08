Lula cancela viagem ao Ceará que estava marcada para o próximo dia 1º

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cancelou a viagem ao Ceará que estava marcada para acontecer nesta sexta-feira, 1° de setembro. O deputado federal e líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT), disse ao O POVO que o motivo foi por agenda cheia, mas deu nova data.

"O cancelamento da viagem do presidente é por conta de agenda. A agenda no Ceará é mais grandiosa porque são dois momentos, o PAC e a Transnordestina e o Crediamigo e o Agroamigo. Portanto, no que diz respeito ao PAC da Transnordestina, ainda não tá concluído o processo de negociação da Sudene e o BNB. A agenda foi suspensa, mas será feita no meio do mês, entre os dias 13 e 18 de setembro. É a nova data que será feita. Portanto, é só apenas questão de dias essa pequena suspensão", afirmou.

A visita de Lula ao Estado será para participar da comemoração dos 25 anos do Crediamigo do Banco do Nordeste e para visitar as obras da Transnordestina. A segunda visita do atual mandato do petista ao Ceará visa acompanhar obras do novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC).