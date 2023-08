Popularidade de Lula aumenta após início de mandato complicado

Com dados econômicos promissores e vitórias importantes no Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vive uma espécie de lua de mel tardia com o eleitorado, após uma série de percalços no início do mandato. Uma pesquisa do instituto Genial/Quaest, publicada em meados de agosto, atribui ao presidente 60% de aprovação, ante 51% em abril. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nos primeiros cem dias de governo à frente da maior economia da América Latina, o terceiro mandato de Lula teve altos e baixos.

O período foi marcado, sobretudo, por declarações polêmicas, derrotas parlamentares e pela desconfiança de empresários e investidores, em um ambiente social ainda tenso após as eleições em que derrotou o seu antecessor, Jair Bolsonaro. Uma semana depois de sua posse, esse clima atingiu seu ápice nos ataques de 8 de janeiro contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Mas o segundo semestre começou com sinais melhores para o presidente. "Há quatro ou cinco meses, não se esperava que pudesse estar numa situação tão favorável", disse à AFP o cientista político do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Leonardo Paz Neves. Depois de sofrer uma série de reveses na Câmara dos Deputados, Lula conseguiu, na semana passada, aprovar o novo marco fiscal, essencial para o financiamento de seus programas sociais.

"Isso mostra que dentro da correlação de forças políticas, ou seja, dentro das elites políticas, ele (o governo) conta com uma capacidade de organizar e ter seus projetos aprovados", algo vital e muito complicado em um Congresso majoritariamente conservador, afirma a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Mayra Goulart. Mas esse apoio tem um preço: espera-se que Lula faça uma reforma ministerial em breve para recompensar, com pastas, os partidos do "Centrão" que o apoiaram em votações no Congresso. Outra grande vitória foi a aprovação, no início de julho, de uma reforma tributária, esperada há décadas pelo setor econômico. O projeto ainda precisa ser votado no Senado para ir a sanção presidencial.

A agência Fitch Ratings elevou a classificação da dívida soberana do Brasil de BB- para BB há um mês, dando destaque positivo para essas reformas econômicas. "Essas medidas: tributária, marco fiscal e de recomposição da base fiscal formam um conjunto que vão trazer uma taxa de crescimento maior, sustentável do ponto de vista da inflação, social, e também ambiental", disse na quarta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à margem da cúpula do Brics em Joanesburgo, onde Lula também marcou presença. A inflação parece controlada (3,99% em 12 meses até julho), o que levou o Banco Central a reduzir a taxa da Selic em agosto pela primeira vez em três anos, um corte reivindicado por Lula desde o início do mandato.