Bolsonaro faz queixa-crime contra hacker por "mentir" sobre grampo em Moraes

A ação penal já foi distribuída e será avaliada pelo 3º Juizado Especial Criminal de Brasília, vinculado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Além do grampo ilegal contra Moraes, o hacker acusa Bolsonaro de participar de ações contra o processo eleitoral de 2022.

Na ofensiva apresentada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a defesa do ex-presidente alegou que há elementos suficientes em relação ao crime cometido por Delgatti, dispensando-se justificativas e até mesmo a instauração de um inquérito para investigar o caso.

"A defesa do presidente Bolsonaro se mostra indignada com as declarações mentirosas, irresponsáveis e evidentemente dirigidas do senhor Delgatti, razão porque houve por bem promover a queixa por crime de calúnia", afirma o advogado Paulo Amador da Cunha Bueno.

Em agosto do ano passado, o ex-presidente recebeu Delgatti no Palácio da Alvorada, a menos de dois meses da eleição. No encontro, de acordo com o depoimento do hacker à CPI, os dois teriam discutido a possibilidade de apresentar à população uma simulação falsa sobre fraude às urnas eletrônicas. A articulação, que seria executada no dia 7 de setembro daquele ano, não foi posta em prática.

Por meio de registros apresentados à CPI, as declarações de Delgatti foram comprovadas. O hacker afirmou que aceita acareação com o ex-presidente na comissão.

Na última segunda-feira, 21, a Justiça Federal condenou o hacker Walter Delgatti a 20 anos de prisão no processo da Operação Spoofing, deflagrada pela Polícia Federal em 2019. A sentença foi proferida pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília. Cabe recurso contra a decisão.