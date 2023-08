O POVO News: Jair Renan é alvo de operação; Flávio diz que irmão "não tem onde cair morto"

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha o depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid , na Comissão Parlamentar de Inquérito dos atos golpistas realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Cid deve confessar que vendeu as joias recebidas pelo ex-chefe em agendas oficiais, transferiu o dinheiro para o Brasil e entregou os valores em espécie para Bolsonaro.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a participação do petista na reunião da cúpula do Brics, que ocorre na África do Sul. O presidente comentou que em 2025, quando o Brasil presidir os Brics, a principal discussão do bloco será sobre desigualdade.

A edição detalha a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das criptomoedas, que aprovou a condução coercitiva do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. A medida foi anunciada pelo presidente da CPI, deputado Aureo Ribeiro (PSD-SP). "Tivemos voos que pousaram em Brasília ontem à noite e na manhã desta quarta-feira. Ainda que não tivesse o voo, por que não se antecipou?", disse o relator da CPI, deputado Ricardo Silva (PSD-SP).



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Carlos Mazza.

