Bolsonaro admite pedido para 'repassar ao máximo' mensagem contra urnas: 'Qual o problema?'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu o envio de mensagem com questionamento às urnas eletrônicas e às pesquisas eleitorais, com pedido para "repassar ao máximo". O conteúdo foi encontrado no celular do empresário Meyer Joseph Nigri, da Tecnisa.

Mensagem de Bolsonaro a empresário incentivando compartilhamento de fake news Crédito: Petição 10.543 DF/Reprodução

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu mandei para o Meyer, qual o problema? O Barroso tinha falado no exterior, eu sempre fui um defensor do voto impresso", disse Bolsonaro à Folha de S.Paulo. Ele se refere ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e a declarações feitas por ele no exterior acerca da derrota da proposta de impressão do voto.