Morte de Prighozin: vídeo mostra suposto acidente do avião do líder do Grupo Wagner

Um vídeo compartilhado em canais do Telegram mostra o suposto momento em que o avião onde estava líder do grupo Wagner, Ievgeni Prigozhin, cai em Tver, na Rússia. A agência de notícia russa Tass noticiou que o líder teria morrido na queda, mas autoridades russas ainda não confirmaram a informação .

Em junho, Prigozhin liderou um motim contra o presidente russo Vladimir Putin por insatisfações na guerra da Ucrânia. Ele chegou a marchar contra Moscou, mas recuou após um acordo mediado pelo ditador de Belarus, Alexsander Lukaschenko, e ficou exilado no país.

Nesta terça-feira, 22, ele reapareceu em um vídeo publicado no seu canal do Telegram dois meses depois do motim e aparentava estar na África.

"Foi iniciada uma investigação sobre a queda da aeronave Embraer, que ocorreu esta noite na região de Tver", disse a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia, segundo a TASS. "De acordo com a lista de passageiros, entre eles está o nome e sobrenome de Ievgeni Prigozhin."

O jato viajava do aeroporto Sheremetievo, em Moscou, para São Petersburgo, na Rússia, e caiu menos de 30 minutos após a decolagem, disse a agência russa.

Dados de rastreamento de voo analisados pela Associated Press mostram que um jato particular registrado em nome do Grupo Wagner que Prigozhin havia usado anteriormente decolou de Moscou na noite de quarta-feira e seu sinal desapareceu minutos depois.