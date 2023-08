Relógio recebido por Lula no valor de R$ 80 mil não está em lista de presentes oficiais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usa um relógio de pulso da marca francesa Piaget, avaliado em R$ 80 mil, que não consta na lista de presentes oficiais informados ao Tribunal de Contas da União (TCU).

O item foi dado a Lula em 2005, quando estava no seu primeiro mandato, pelo então presidente francês, Jaques Chirac, em comemorações do Ano do Brasil na França. A revelação foi dada pelo próprio petista em uma live onde disse que o relógio ficou perdido por um tempo, o encontrou depois e então passou a usá-lo, inclusive na campanha de 2022.

A lista de presentes oficiais recebidos por Lula foi entregue ao TCU em 2016. Na ocasião, foram entregues 568 objetos do então ex-presidente e, de acordo com a assessoria do Tribunal, o relógio não estava entre eles. Oito itens foram dados como perdidos e Lula teve que pagar cerca de R$ 11 mil em ressarcimento.