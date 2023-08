Oficial de Justiça cearense debocha de religiões afro: 'Macumba mandada pelo SUS"

Oficial de Justiça publica vídeo ironizando religiões de matriz africana: 'Macumba mandada pelo SUS' Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

O oficial de Justiça do Estado do Ceará, Ivan Dutra, publicou um vídeo em suas redes sociais zombando de religiões de matriz africana. Na gravação, ele faz analogia ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que o "terreiro de macumba" foi "mandado pelo SUS". A gravação foi publicada no último sábado, durante cerimônia religiosa que ocorria no município de Cruz, na zona norte do estado.

"Faz o L, negrada. Já chegou aqui na Praia do Preá um terreiro de macumba mandado pelo SUS, viu? Olha aí, faz o L, tá chegando aí", declara João Ivan Sobrinho Dutra, oficial de justiça na comarca da cidade de Bela Cruz, vizinha ao município de Cruz, destino turístico onde o episódio aconteceu.

Veja O oficial de Justiça do Estado do Ceará, Ivan Dutra, publicou um vídeo em suas redes sociais zombando de religiões de matriz africana. Na gravação, ele faz analogia ao governo Lula, afirmando que o “terreiro de macumba” foi “mandado pelo SUS”. pic.twitter.com/TW42ANdyvr — Jogo Político (@jogopolitico) August 21, 2023 A menção ao Sistema Único de Saúde (SUS) faz referência à resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que sugeriu que o Ministério da Saúde reconhecesse terreiros e barracões de umbanda e candomblé como equipamentos atuantes em práticas complementares de saúde. Desde a recomendação, os opositores do governo petista têm utilizado a falsa justificativa de que a umbanda e o candomblé serão incluídos como formas de tratamento médico. O termo “faz o L” utilizado por Ivan no vídeo é utilizado por apoiadores de Lula para reiterar as ações positivas que o governo desempenha, no entanto, os opositores usam a mesma expressão, com o viés irônico, para criticar as adversidades.

Em um comentário no Instagram, o oficial afirmou que não teve a intenção de cometer um ato de intolerância religiosa e que a gravação era uma “brincadeira”. "Só fiz uma brincadeira com amigos totalmente sem maldade, sem falar que eu respeito todas as religiões, por favor não me interpretem mal", escreveu. Em nota, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) afirmou repudiar “todo e qualquer ato de intolerância” e que, de acordo com o Código de Ética dos Servidores do Poder Judiciário do Estado, o profissional deve “manter neutralidade em face de influências religiosas, de modo a evitar que venham a afetar a imparcialidade de suas responsabilidades profissionais”.