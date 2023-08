No Novo PAC, Sul lidera em investimentos rodoviários e Sudeste em ferrovias

O ministro dos Transportes, Renan Filho, detalha neste momento, em coletiva à imprensa, as obras, projetos e estudos de rodovias e ferrovias previstos no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O Sul e Sudeste têm a maior previsão de investimentos.

De acordo com o planejamento do governo federal para o setor, estão previstos recursos para 302 empreendimentos, que devem somar cerca de R$ 280 bilhões, sendo R$ 79 bilhões em recursos do Orçamento Geral da União e R$ 201 bilhões em investimentos privados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desse montante, R$ 185,8 bilhões serão para o setor rodoviário e R$ 94,2 bilhões serão destinados às ferrovias. Na divisão entre as regiões, o Sudeste lidera entre os investimentos totais, com R$ 96,1 bilhões. Em seguida, aparece o Sul, com R$ 57,8 bilhões, o Nordeste, com R$ 49,1 bilhões, o Centro-Oeste, com R$ 46,3 bilhões, e por fim o Norte, com R$ 21,3 bilhões.