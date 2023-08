O POVO News: depoimento bomba de hacker Walter Delgatti na CPMI atinge Bolsonaro

A edição também comenta sobre a Operação Lesa Pátria e a publicação de uma nova portaria do Piso da Enfermagem

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 31. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre o depoimento do hacker Walter Delgatti na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. A relatora da comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), classificou as declarações de Delgatti como "bombásticas".

O programa discute a nova portaria do Piso da Enfermagem, publicada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira,16. Conforme o documento, a portaria GM/MS 1135 estabelece critérios e procedimentos para a União repassar o dinheiro e complementar o pagamento do piso salarial nacional da categoria. Para comentar sobre o assunto, o O POVO News recebe o deputado federal, Mauro Filho (PDT).

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a definição reforma ministerial. Deputados do Centrão acreditam que o petista resolverá a reforma ainda nesta quinta-feira, 17. Os partidos, que aguardam há mais de um mês, demonstram urgência em conhecer os ministérios que André Fufuca (PP) e Silvio Costa Filho (Republicanos) deverão ocupar.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

