PF faz buscas na casa de 'terrorista da Al-Qaeda' que ameaçou Moraes de morte

A Polícia Federal abriu uma operação na manhã desta quinta-feira, 17, na mira de um homem autointitulado 'integrante da Al-Qaeda' que ameaçou de morte o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

O suspeito xingou o ministro nas redes sociais, o ameaçou de morte e ainda 'externou a intenção de explodir uma grande bomba' em nome do grupo terrorista, diz a PF.

Agentes vasculharam a casa do investigado em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em busca de provas sobre supostos crimes de ameaça e promoção ao terrorismo.