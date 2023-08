O POVO News: entenda por que a popularidade do presidente Lula subiu

A edição também fala sobre a reforma tributária, o depoimento do hacker Walter Delgatti à PF, e explica como ficará a situação do ex-advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 31. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a avaliação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Conforme dados da pesquisa Genial Quaest, a popularidade do petista aumentou entre junho e agosto de 2023.

A edição discute ainda as atualizações sobre a reforma tributária. Na manhã desta quarta, o relator da pauta no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), apresentou o plano de trabalho na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Braga prevê que a votação da proposta na CCJ ocorra no dia 4 de outubro deste ano.