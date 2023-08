Genial Quaest: cresce número de eleitores de Bolsonaro que aprovam governo Lula

Dados da mais recente pesquisa Genial Quaest , referente ao mês de agosto, mostram que 25% dos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aprovam a gestão do atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Houve um crescimento de três pontos percentuais em comparação à última pesquisa, realizada em junho deste ano.

Os que não sabem ou responderam agora são 5%; eram 4% no sexto mês do ano.

Não sabe ou não respondeu:

Nordeste: 2%

Sudeste: 7%

Sul: 3%

Centro Oeste/ Norte: 3%

Aprovação da gestão em agosto de 2023

Nordeste: 72%

Sudeste: 55%

Sul: 59%

Centro Oeste/ Norte: 52%

Desaprova

Nordeste: 25%

Sudeste: 39%

Sul: 38%

Centro Oeste/ Norte: 39%

Não sabe ou não respondeu:

Nordeste: 3%

Sudeste: 6%

Sul: 3%

Centro Oeste/ Norte: 9%

Sexo

A gestão do petista foi aprovada pelo público feminino com 60%. Para o masculino, são 59%.

Avaliação do governo Lula em fevereiro de 2023, por sexo:

Aprova: Feminino- 58%; Masculino- 54%

Desaprova: Feminino- 26%; Masculino- 30%

Não sabe ou não respondeu: Feminino-16%; Masculino- 16%

Avaliação do governo Lula em Abril de 2023, por sexo:

Aprova: Feminino- 53%; Masculino- 49%

Desaprova: Feminino- 40%; Masculino- 44%

Não sabe ou não respondeu: Feminino- 8%; Masculino- 7%

Avaliação do governo Lula em Junho de 2023, por sexo:

Aprova: Feminino- 58%; Masculino- 54%

Desaprova: Feminino- 37%; Masculino- 43%

Não sabe ou não respondeu: Feminino- 5%; Masculino- 3%

Avaliação do governo Lula em Agosto de 2023, por sexo:

Aprova: Feminino- 60%; Masculino- 59%

Desaprova: Feminino- 35%; Masculino- 36%

Não sabe ou não respondeu: Feminino- 5%; Masculino- 3%

Faixa etária

As ações do terceiro mandato de Lula são aprovadas por 59% das pessoas entre 16 e 34 anos. Para aqueles que têm entre 35 e 59 anos, o percentual é de 59%. Já para a população com 60 anos ou mais, a aprovação fica com 61%.

Avaliação do governo Lula em fevereiro de 2023, por faixa etária:

Aprova: 16 a 34 anos: 57% – 35 a 59 anos: 56% – 60 anos ou mais: 56%

Desaprova: 16 a 34 anos: 29% – 35 a 59 anos: 29% – 60 anos ou mais: 23%

Não sabe ou não respondeu: 16 a 34 anos: 14% – 35 a 59 anos: 15% – 60 anos ou mais: 21%

Avaliação do governo Lula em abril de 2023, por faixa etária:

Aprova: 16 a 34 anos: 49% – 35 a 59 anos: 53% – 60 anos ou mais: 51%

Desaprova: 16 a 34 anos: 45% – 35 a 59 anos: 40% – 60 anos ou mais: 40%

Não sabe ou não respondeu: 16 a 34 anos: 6% – 35 a 59 anos: 7% – 60 anos ou mais: 8%

Avaliação do governo Lula em junho de 2023, por faixa etária:

Aprova: 16 a 34 anos: 56% – 35 a 59 anos: 54% – 60 anos ou mais: 61%

Desaprova: 16 a 34 anos: 40% – 35 a 59 anos: 43% – 60 anos ou mais: 32%

Não sabe ou não respondeu: 16 a 34 anos: 4% – 35 a 59 anos: 4% – 60 anos ou mais: 7%

Avaliação do governo Lula em agosto de 2023, por faixa etária:

Aprova: 16 a 34 anos: 59% – 35 a 59 anos: 59% – 60 anos ou mais: 61%

Desaprova: 16 a 34 anos: 36% – 35 a 59 anos: 36% – 60 anos ou mais: 32%

Não sabe ou não respondeu: 16 a 34 anos: 5% – 35 a 59 anos: 4% – 60 anos ou mais: 7%

Escolaridade

Aos que estudaram até o ensino fundamental, a gestão é aprovada entre 67% dos entrevistados. Com ensino médio completo ou incompleto, são 56%. Ensino superior ou mais, 53%.

Aprovação do trabalho de Lula em fevereiro de 2023, por escolaridade:

Aprova: Até o ensino fundamental: 63% – Ensino médio completo ou incompleto: 51% – Ensino superior incompleto ou mais: 53%

Desaprova: Até o ensino fundamental: 19% – Ensino médio completo ou incompleto: 33% – Ensino superior incompleto ou mais: 33%

Não sabe ou não respondeu: Até o ensino fundamental: 18% – Ensino médio completo ou incompleto: 15% – Ensino superior incompleto ou mais: 14%

Aprovação do trabalho de Lula em abril de 2023, por escolaridade:

Aprova: Até o ensino fundamental: 61% – Ensino médio completo ou incompleto: 48% – Ensino superior incompleto ou mais: 40%

Desaprova: Até o ensino fundamental: 31% – Ensino médio completo ou incompleto: 45% – Ensino superior incompleto ou mais: 54%

Não sabe ou não respondeu: Até o ensino fundamental: 8% – Ensino médio completo ou incompleto: 7% – Ensino superior incompleto ou mais: 6%

Aprovação do trabalho de Lula em junho de 2023, por escolaridade:

Aprova: Até o ensino fundamental: 65% – Ensino médio completo ou incompleto: 53% – Ensino superior incompleto ou mais: 45%

Desaprova: Até o ensino fundamental: 29% – Ensino médio completo ou incompleto: 43% – Ensino superior incompleto ou mais: 52%

Não sabe ou não respondeu: Até o ensino fundamental: 6% – Ensino médio completo ou incompleto: 4% – Ensino superior incompleto ou mais: 3%

Aprovação do trabalho de Lula em agosto de 2023, por escolaridade:

Aprova: Até o ensino fundamental: 67% – Ensino médio completo ou incompleto: 56% – Ensino superior incompleto ou mais: 53%

Desaprova: Até o ensino fundamental: 27% – Ensino médio completo ou incompleto: 39% – Ensino superior incompleto ou mais: 44%

Não sabe ou não respondeu: Até o ensino fundamental: 6% – Ensino médio completo ou incompleto: 6% – Ensino superior incompleto ou mais: 3%

Renda familiar

Para as famílias que recebem até dois salários mínimos, a aprovação do governo é 68%; aos que possuem renda familiar de dois a cinco salários mínimos: 56% e acima de cinco salários mínimos: 49%.

Aprovação do trabalho de Lula em fevereiro de 2023, por renda familiar:

Aprova: Até dois salários mínimos: 64% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 52% – Acima de cinco salários mínimos: 50%

Desaprova: Até dois salários mínimos: 21% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 29% – Acima de cinco salários mínimos: 35%

Não sabe ou não respondeu: Até dois salários mínimos: 15% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 18% – Acima de cinco salários mínimos: 15%

Aprovação do trabalho de Lula em abril de 2023, por renda familiar:

Aprova: Até dois salários mínimos: 60% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 49% – Acima de cinco salários mínimos: 41%

Desaprova: Até dois salários mínimos: 34% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 44% – Acima de cinco salários mínimos: 51%

Não sabe ou não respondeu: Até dois salários mínimos: 7% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 7% – Acima de cinco salários mínimos: 8%

Aprovação do trabalho de Lula em junho de 2023, por renda familiar:

Aprova: Até dois salários mínimos: 64% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 54% – Acima de cinco salários mínimos: 46%

Desaprova: Até dois salários mínimos: 32% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 41% – Acima de cinco salários mínimos: 49%

Não sabe ou não respondeu: Até dois salários mínimos: 4% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 4% – Acima de cinco salários mínimos: 5%

Aprovação do trabalho de Lula em agosto de 2023, por renda familiar:

Aprova: Até dois salários mínimos: 68% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 56% – Acima de cinco salários mínimos: 49%

Desaprova: Até dois salários mínimos: 26% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 38% – Acima de cinco salários mínimos: 48%

Não sabe ou não respondeu: Até dois salários mínimos: 6% – Mais de dois a cinco salários mínimos: 6% – Acima de cinco salários mínimos: 3%