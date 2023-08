Moraes afirma que houve "lavagem cerebral" para população desacreditar na democracia

O ministro do STF e presidente do TSE disse que tais ações são baseadas na ideologia de extrema-direita

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes , disse nesta quarta-feira, 16, que houve uma “lavagem cerebral” na população por meio das redes sociais para desacreditar a democracia.

A fala de Moraes aconteceu na abertura do evento “Democracia Defensiva: Experiência da Alemanha e do Brasil”, realizado no TSE e que conta com a participação de Josef Christ, ministro do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha.

Moraes afirmou que com tais discursos de fraudes em instrumentos da democracia em todo o mundo aumentam a narrativa de que apenas “salvadores da pátria populistas” podem salvar o estado democrático.

“Com discurso de que os instrumentos democráticos, principalmente eleições, estariam sendo, não só no Brasil, fraudados. E se mecanismos estariam sendo fraudados, o resultado consequentemente seria uma fraude e a democracia estaria em risco. Consequentemente, só salvadores da pátria populistas poderiam salvar a democracia”, declarou.

Alexandre de Moraes completa afirmando que o que importa para esse mecanismo de populismo golpista é apenas desacreditar a democracia e dizer que houve fraude no processo eleitoral.