Moraes recebe um voto para vice no STF e brinca: "É que a votação não foi no TSE"

O ministro do STF e presidente do TSE brincou com o resultado da eleição, protocolar para a sucessão da Corte

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), brincou com o fato de ter recebido apenas um voto na eleição para novo vice-presidente do Plenário. Ele, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disse em tom de ironia que só teve esse resultado pois a votação não foi na Corte.

“É que a votação não foi no TSE”, disse Moraes após a presidente Rosa Weber anunciar a eleição de Edson Fachin para a vice-presidência do STF. O ministro Gilmar Mendes, também em tom de brincadeira declarou, “Vai colocar esse pessoal no inquérito”.

Confira o vídeo

(Reprodução: TV Justiça) pic.twitter.com/MrAsyfPn0k August 10, 2023

A candidatura de Alexandre de Moraes seguiu apenas uma formalidade, pois a sucessão no comando da Corte de Justiça, pela tradição, segue a ordem de antiguidade. A eleição para presidente e vice-presidente do STF é protocolar e feita pelos próprios ministros.