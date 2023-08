Lula vem ao Ceará até inicio de setembro para visitar obras do PAC

A agenda era prevista no início do mês, mas foi adiada pelo quadro de saúde de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem previsão de fazer, no começo do próximo mês, a segunda visita do atual mandato ao Ceará para visitar obras do novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). O foco da visita deve ser o acompanhamento da construção da Transnordestina, com trecho em construção no Estado.

A rota do presidente no Nordeste deve passar ainda por Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí.