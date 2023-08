Após encontro entre Sarto e Elmano, equipes de trabalho se reunirão pela 2° vez

José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza, disse nesta quarta-feira, 16, que não chegou nenhum dinheiro após a reunião com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e que “nem daria”, mas haverá uma segunda reunião entre as equipes de trabalho.

“Nem daria pra sair (o dinheiro). Teve esse feriado agora, as equipes se reuniram uma vez, vão se reunir a segunda vez esta semana, então vamos aguardar ainda o desenrolar dessas reuniões”, afirmou Sarto em visita ao O POVO.

