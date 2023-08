Sarto perdeu apoio por fazer perseguições e não merece ser reeleito, diz Brizzi

O vereador Júlio Brizzi (PDT) afirmou nesta segunda-feira, 14, que o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), perdeu os apoios partidários e de dentro do próprio partido por conta de ações equivocadas e inclusive perseguições.

“Perdeu os apoios partidários, perdeu o apoio de pessoas do próprio PDT, pelos gestos, atos, perseguições dele, enfim, pela forma de fazer política e acho que isso prejudicou”, declarou em entrevista no episódio 248 do podcast Jogo Político, do O POVO.

De acordo com Brizzi, a eleição de Sarto em 2020 iniciou o movimento de isolamento do PDT municipal e que ele “desmontou” as alianças feitas pelo seu antecessor na Prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).