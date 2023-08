Governador de Roraima é cassado pelo TRE por distribuir cestas básicas nas eleições

O colegiado decidiu, por quatro votos a três, que o chefe do Executivo estadual teria o mandato cassado. Além disso, ele deverá pagar uma multa no valor de R$ 106.410,00.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinou a cassação do mandato do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP) na manhã desta segunda-feira, 14. O motivo da cassação decorre da distribuição de cestas básicas durante a disputa eleitoral no ano de 2022. A iniciativa fazia parte do programa “Cesta da Família”, promovido pela gestão de Denarium, reeleito nas últimas eleições estaduais.

A defesa do governador afirma que recorrerá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até que uma medida seja tomada pelo órgão superior, ele permanecerá na gestão. Todavia, se o TSE confirmar a sentença do TRE, novas eleições serão convocadas em Roraima.