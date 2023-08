Brizzi diz que Evandro é o melhor nome: "Características positivas antagônicas às do Sarto"

O vereador do PDT acredita que a escolha do presidente da Alece resolveria muito dos problemas dentro do PDT, mas ressalta que isso não acontecerá facilmente

O vereador Júlio Brizzi (PDT) disse nesta segunda-feira, 14, que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), é o melhor nome do partido para disputar a Prefeitura de Fortaleza no próximo ano, e que ele “tem muitas características positivas que são antagônicas” às do atual prefeito José Sarto (PDT).

“Eu acho que o Evandro é um grande nome, nesse momento é o melhor nome porque ele é um cara que tem a capacidade, tem diálogo, que conversa com todo mundo, escuta, que pensa em conjunto coletivamente e tem muitas características positivas que são antagônicas às do Sarto, por exemplo. Acho que se o PDT entendesse que o Evandro seria o candidato resolveria muito dos problemas”, disse no episódio 248 do podcast Jogo Político, do O POVO.