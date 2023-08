Jair Renan, filho "04" de Bolsonaro, retirou presentes da Presidência com autorização do pai

Filho homem mais novo do ex-presidente ainda pôde escolher quais itens iria retirar do arquivo da Presidência da República

Jair Renan, 25, filho “04” do ex-presidente Bolsonaro (PL), retirou presentes do arquivo da Presidência da República com autorização do seu pai, de acordo com a troca de emails de ajudantes de ordem do antigo chefe do Executivo.

Segundo os emails, Jair Renan retirou presentes do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (Gadh) no dia 12 de julho de 2022. Ele foi informado pela então coordenadora do Acervo Museológico do Gadh, Majorie de Freitas, que poderia escolher quais itens retirar.



E-mail que confirma que Jair Renan retirou presentes da Presidência da República com autorização do pai, Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

Em mensagem, é dito que Jair Renan recebeu autorização de Bolsonaro para poder escolher quais presentes levaria e a data em que apanhou. “A Marjore da GADH informou que, quando o Renan vier buscar presentes, ele deverá selecionar e informar quais quer levar. Só depois de autorizado pelo PR o Renan poderá retirar os presente. Apanhou os presente hoje, 12/07/2022”.

O Gadh é um gabinete que integra a estrutura do gabinete pessoal do Presidência da República e responsável por organizar o acervo privado do presidente e definir o destino dos presentes recebidos.