Lula diz que Lira sempre será adversário, mas que precisa dele

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 11, que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sempre será um adversário, mas que é necessário ter boa relação com ele.

Lula deu a declaração em discurso no Rio de Janeiro, onde lança a nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A fala foi uma espécie de desagravo ao deputado, que está na solenidade e foi vaiado por apoiadores de Lula. Também está no ato e foi vaiado o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro.

"Arthur Lira é nosso adversário político desde que o PT foi fundado. Ele era nosso adversário e vai continuar sendo adversário", disse Lula. Segundo ele, em época de campanha os atritos são normais, mas quando cada um assume seu cargo é necessário conviver.

"Ele não está aqui como Arthur Lira, ele está aqui como presidente de uma instituição que o Poder Executivo precisa mais dela do que ela do Poder Executivo. Não é o Lira que precisa de mim. Eu é que mando os projetos feitos pelos ministros, pela sociedade. Eu é que preciso dele para colocar em votação", declarou o presidente da República.

Lula e Arthur Lira estão em uma arrastada negociação sobre a entrada do Centrão no governo. Já está certo que serão ministros André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), mas falta decidir em quais pastas eles entrarão.

O presidente da República também fez um desagravo a Cláudio Castro, aliado de Jair Bolsonaro. "O governador do Rio de Janeiro não está aqui porque ele quer estar aqui, ele está aqui porque nós convidamos", disse Lula.