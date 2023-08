Mulheres bolsonaristas comemoram saída da prisão com champanhe e dança; veja vídeo

Um grupo de cerca de 20 mulheres, apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apareceram comemorando com taças de champanhe a liberdade provisória concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira, 8.

No vídeo, elas celebram o fim do período em que passaram na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, também conhecido como Colmeia, após serem detidas pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro.

Usando tornozeleiras eletrônicas, elas dançavam e cantavam: “E para a família, a temporada na Colmeia tá acabando. Nossa prisão foi ilegal, fere os princípios da CF (Constituição Federal) nacional. Olê, olê, olê, olê fui para Colmeia. Fui por mim, fui por você. Olê, olê, olê, olê, voltei para casa para verdade aparecer”.



Veja o vídeo: