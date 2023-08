Luis Roberto Barroso é eleito novo presidente do STF; Fachin será o vice

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi eleito como o novo presidente da Corte, em sessão desta quarta-feira, 9. Na mesma votação, Edson Fachin foi escolhido para assumir Vice-Presidência. A posse será no dia 28 de setembro.

Barroso irá presidir a Corte e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo próximo biênio. Ele assumirá o posto da ministra Rosa Weber que irá completar 75 anos em setembro e se aposentar compulsoriamente.

A eleição é protocolar e feita pelos próprios ministros do STF. Barroso recebeu 10 votos, Fachin recebeu um. Para vice-presidente, Fachin recebeu 10 e Alexandre de Moraes, um. É comum que o ministro que assumirá a presidência vote em seu vice.

A votação seguiu a tradição de eleger o ministro mais antigo que ainda não tenha ocupado a Presidência e a Vice-Presidência. De acordo com o Regimento Interno do STF, o Plenário deve eleger os novos dirigentes na segunda sessão ordinária do mês anterior ao do final do mandato do atual presidente.

"Pretendo dignificar a cadeira. A vida me deu a benção de servir ao Brasil sem ter nenhum outro interesse, sem ter nenhum outro propósito que não seja de fazer um país melhor e maior e, na medida do possível, disseminar o bem e a Justiça por todo o país. De modo que eu gostaria de dizer que eu conto com a colaboração fraterna de todos os colegas", disse Barroso.