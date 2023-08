Silvinei Vasques: quem é o ex-diretor da PRF e tudo que se sabe até agora

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira, 9, em Florianópolis, Santa Catarina. A investigação relata a interferência no segundo turno das eleições de 2022 sob o comando da corporação de Vasques e sua atuação em bloqueios de rodovias.

Os mandados, que foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ocorreram no âmbito da Operação Constituição Cidadã, uma referência à Lei Maior do Brasil.

Tal operação, além da prisão do ex-diretor-geral, cumpriu também 10 mandados de busca e apreensão contra agentes da PRF, que trabalhavam com Silvinei em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal e no Rio Grande do Norte.



Silvinei Vasques: quem é o ex-diretor-geral da PRF?



Considerado um “bolsonarista” dentro da PRF, Vasques se tornou um nome importante na política brasileira ao ser nomeado para o cargo mais alto em abril de 2021, pela indicação de Flávio Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro.

Natural de Ivaiporã, no Paraná, ele é graduado em Ciências Econômicas, em Direito e em Administração de Empresas. Antes de se tornar chefe da PRF, era superintendente da corporação no Rio de Janeiro, além de ter passado pelo cargo de coordenador-geral de operações e superintendente em Santa Catarina.

Ele também exerceu o cargo de secretário municipal de segurança e defesa social do município de São José (SC). Em março de 2022, ele foi condecorado com a medalha de Ordem do Mérito do Ministério da Justiça. Segundo o governo, o objetivo da condecoração é agraciar autoridades que prestam notáveis serviços ao Ministério.