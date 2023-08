Sarto recebe aquário de humorista durante evento: "O Elmano é difícil de encontrar"

O prefeito José Sarto (PDT) recebeu um pequeno aquário, com um peixe, do humorista cearense Mateus Cidrão, nesta quarta-feira, 9, que o abordou durante agenda no Ginásio Aécio de Borba, no bairro Benfica, em Fortaleza. A ação fez referência à obra do Acquario Ceará, do governo do Estado, paralisada há anos. Durante a intervenção, o humorista teve postura elogiosa a Sarto e crítica ao governador Elmano de Freitas (PT).



“Trouxe um presente, que é para dar um incentivo. Eu sei que se não fazem, o Sarto vai lá e faz o Acquario. Então está aqui, eu trouxe um peixe de presente, porque o aquário é muito grande e aí é muito cuidado, em larga escala, e você já vai aprendendo a cuidar de pouquinho, do peixinho pequeno”, disse Cidrão ao entregar o objeto para o prefeito.

Posteriormente, o humorista diz ser difícil encontrar o governador Elmano e que por isso resolveu fazer a entrega a Sarto. “O Elmano é difícil de encontrar, pois só anda de helicóptero, mas o Sarto é fácil de encontrar, então eu falei, vou dar o peixe”, complementou Cidrão, arrancando risos de pessoas que estavam próximas.



Recentemente, a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado protagonizaram divergências acerca de diversos temas, dentre eles obras paralisadas, como a Ponte dos Ingleses e o Acquario Ceará, na Praia de Iracema. Os episódios geraram desgaste entre as administrações e aliados.

Na obra da ponte, havia um acordo entre prefeitura e Estado, no qual cada um assumiria uma parte da obra. No fim das contas, a prefeitura definiu que assumiria a obra integralmente.