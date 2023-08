Joice Hasselmann sobre Michelle Bolsonaro ser candidata: "Deslumbrada"

No entendimento de Hasselmann, não há "viabilidade" na candidatura de Michelle em 2026, pois, segundo ela, o PL "não tem mais onde se agarrar".

Em entrevista exclusiva ao programa O POVO News desta quinta-feira,3, a ex-deputada Joice Hasselmann classificou de “deslumbrada” a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, cotada para disputar Presidência da República em 2026.

“Quem conhece de perto a Michelle sabe que não é nada daquilo, ela é uma deslumbrada, alguém que passou todo o mandato do ex-presidente Bolsonaro tomando chazinho das 17 horas e se maquiando com maquiador particular, levando para cima e pra baixo, e não produziu nada”, explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Joice Hasselmann fala de Michelle Bolsonaro:

No entendimento de Hasselmann, não há “viabilidade” na candidatura de Michelle em 2026, pois, segundo ela, o PL “não tem mais onde se agarrar”. “O PL virou um grupo de malucos, herdou toda aquela ala bolsonarista, como Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, e essa gente maluca, extremista ao extremo”, detalhou.

A ex-deputada avalia o atual desempenho de Michelle à frente do PL Mulher como “bom” e reiterou que a legenda não tem outras opções.

“Ela vai continuar fazendo esse trabalho com as mulheres, pro PL é bom, porque, como eu disse, não tem um gato racional para puxar pelo rabo, só sobrou a Michelle até eles conseguirem algum outro personagem onde se amarrarem, aí ela pode sair candidata à deputada, ou candidata ao Senado, ou, eventualmente, como vice”, completou.