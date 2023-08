Zanin toma posse no STF: saiba quem é o novo ministro e como será o evento

Cristiano Zanin durante sabatina para indicado do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

O advogado Cristiano Zanin toma posse nesta quinta-feira, 3, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O novo ministro entrará na vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que, em abril, se aposentou compulsoriamente ao completar 75 anos. A cerimônia está prevista para as 16h. A indicação do advogado para a vaga deixada por Ricardo Lewandowski foi aprovada pelo Senado no dia 21 de junho. Os senadores o aprovaram com 58 votos favoráveis e 18 contrários. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Antes, ele passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa e lá recebeu 21 votos favoráveis e 5 contrários, depois de uma sessão de quase oito horas. Zanin poderá permanecer na Corte por 27 anos, até atingir a idade para a aposentadoria compulsória. Zanin no STF: acompanhe a posse ao vivo Zanin no STF: quem é o novo ministro O novo ministro nasceu em Piracicaba e tem 47 anos. Ele é formado em direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1999. É especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transnacionais. Em 2004, fundou a Teixeira Zanin Martins Advogados, que funcionou até 2022. Também fundou, em 2018, o Lawfare Institute. Em julho de 2022, fundou a Zanin Martins Advogados com Valeska Zanin Martins, sua esposa.



Foi professor de Direito Civil e Direito Processual Civil na Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp) e é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e da International Bar Association (IBA). É sócio-efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) e associado fundador do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (IBDEE). Zanin no STF: novo ministro foi advogado de Lula Zanin chegou ao Supremo após ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e o plenário da Casa. Ele atuou como defensor de Lula nos processos da Operação Lava Jato.

O advogado foi o responsável pela tese que acabou por anular os processos de Lula, garantindo a ele a liberdade. Assim, o novo ministro é também parte da possibilidade de Lula concorrer nas eleições que o colocaram de volta no comando do Palácio do Planalto. Por causa disso, é esperado que o novo ministro se diga impossibilitado de julgar casos referentes ao presidente na corte suprema do País. Leia Mais Descriminalização do porte de drogas: entenda julgamento do STF sobre o tema

Legítima defesa da honra: o que é e por que o STF invalidou a tese